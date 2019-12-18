Galatasaray Doğa Sigorta - Asseco Arka Gdynia maç sonucu: 92-73

Galatasaray Doğa Sigorta, 7DAYS EuroCup D Grubu 10. ve son hafta maçında Polonya temsilcisi Asseco Arka Gdynia’yı 92-73 yendi.

Daha önce son 16 turuna yükselmeyi garantileyen sarı-kırmızılılar, grubundaki 6. galibiyetini elde etti.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 29-16 önde kaptan Galatasaray Doğa Sigorta, soyunma odasına da 56-33 üstün gitti.

Final periyoduna 74-52 önde giren sarı-kırmızılılar, parkeden 92-73 galip ayrıldı.

Galatasaray Doğa Sigorta, grubu ikinci sırada tamamladı ve G Grubu’nda son 16 tur mücadelesi yapmaya hak kazandı.

Galatasaray'da Aaron Harrison 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken yeni transfer Alex Poythress de 16 sayı, 7 ribaunt ile öne çıktı.

Arka Gdynia'da Armani Moore 15 sayıyla takımının en skoreri olurken Leyton Hammonds da 12 sayı üretti.