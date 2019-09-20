Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun 23 Eylül Pazartesi günü saat 17.00’de başlamak üzere olağanüstü divan kurulu çağrısında bulunduğu bildirildi.

Gayrettepe Dedeman Otel’de düzenlenecek toplantı basına kapalı yapılacak. Toplantıda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Riva ve Florya arazileri için yapılan protokollerin güncel durumları ve olası sonuçları konuşulacak. Ayrıca Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktif Bank ile imzalanan yapılandırma sözleşmesi hakkında bilgilendirilme yapılacak.