Galatasaray divan kurulunda yöneticiyi konuşturmadılar!

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve muhalif kanat arasındaki çekişme bir kez daha gün yüzüne çıktı. Online olarak internet üzerinden görüntülü gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren dünkü Divan Kurulu toplantısında kılıçlar çekildi. Öncelikle Galatasaray Yönetimi, online yapılan toplantıların tüzüğe aykırı olduğunu yazılı olarak belirterek, toplantıya katılmayacağını bildirdi.

'Trajikomik bir olay'

Toplantının başında söz alan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Bu yazıyı okuyunca üzülmemek elde değil. Trajikomik bir olay. Yönetim kurulumuzun ilk defa tüzüğü baz alarak bir düşünce üretmesi takdirin üstündedir. Göreve geldiklerinden beri tüzüğü sürekli delerek, genel kurulu üyelerinin iradeleri hiçe sayarak, Divan Kurulu üyelerinin tavsiye kararlarını hiçe sayarak, kulübü idare etmeye çalışan yönetim kurulumuzun tüzüğü refere etmesi çok soru işareti uyandırıyor" ifadelerini kullandı.

Mali konuyu anlatacaktı

Toplantının ilerleyen bölümlerinde söz isteyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Karçal, "Yönetim kurulu olarak değil, Divan üyesi Kaan olarak buradayım. Mali tablolarla ilgili kısa kısa bazı bilgiler verildi. Onların üzerinden geçmek istiyorum" dedi. Bu sırada araya giren Hamamcıoğlu, "Bunlar yönetim kurulunun bilgileridir. Divan kurulu üyesi olarak konuşacaksanız buyurun. Yönetim kurulu adına konuşacaksanız çok doğru olmaz. O zaman bize yönetim kurulu tavrı ile mutabık olmadığınızı söyleyin" ifadelerini kullandı.

'Yönetici olmasaydınız...'

Kançal ise Mustafa Cengiz yönetiminin aldığı karara aykırı davranamayacağını belirterek, "Şimdiye kadar hiç kaçırmadığım Divan kurulu toplantılarına Divan üyesi ceketimle katılmak ve bazı bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi. Hamamcıoğlu ise "Bunu kabul edemem. Eğer siz yönetim kurulu üyesi olmasaydınız ne bu bilgilere sahip olabilecektiniz ne de bu profesyoneller adına konuşma yetkisine sahip olacaktınız. Öyle bir katkıya, Divan Kurulu’nu ötekileştiren bir yönetim kurulu üyesi olarak ihtiyacımız yok" dedi ve Başkan Yardımcısı Karçal'a söz hakkı tanımadı.