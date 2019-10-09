Galatasaray Divan Kurulu’nda gerilim yükselecek

Sarı-Kırmızılı kulübün Ekim ayı Divan Kurulu toplantısı bugün saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşecek. Gündem ise oldukça yoğun. 30 Haziran 2019 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ve faaliyet raporları, üyelerin bilgisine sunulacak.

İdari ibrasızlık sonrası seçim bekleyen muhalif grup, son dönemde ortaya çıkan olumsuz gelişmeler nedeniyle yine yönetime tepki göstermeye hazırlanıyor. Geçen ay yapılan toplantı, Cengiz ile Dursun Özbek’in düellosuna sahne olmuştu.

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