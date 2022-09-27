Galatasaray dirildi, Trabzonspor geriye gitti!

Süper Lig'de milli araya sürprizlerle girildi. Lider Adana Demirspor olurken, oyun olarak inişli-çıkışlı bir performans gösteren Galatasaray averajla ikinci sırada yer aldı. Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i üçüncü, transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş dördüncü, geçen sezonun flaş ekibi Konya beşinci, Jorge Jesus'la hava yakalayan Fenerbahçe bir maç eksiğiyle altıncı ve son şampiyon Trabzonspor yedinci olarak milli araya girdi.

En kötü dönemini geçirmişti

Geçen sezona göre ilk periyotta ciddi değişimler yaşandı. Geride bıraktığımız sezon 7 haftada 9 puan toplayan Adana Demirspor bu sezon 16 puanla zirveye yerleşti. 2021-2022'ye oldukça kötü başlayan Başakşehir 6 puan topladığı 7 haftada bu sezon 14 puanı hanesine yazdırdı. Tarihinin en kötü dönemini geçen yıl geçiren ve ilk 7 maçında 11 puan alan Galatasaray bu sezon 16 puanla lige iyi başladı. Son Şampiyon Trabzonspor sıralama olarak bu sezon hayal kırıklığı yaratsa da geçen sezondan sadece 2 puan az (15-13) aldı.

Konya'dan artı 1

Fenerbahçe'ye son virajda ikinciliği kaptıran Konya bu sezon 1 puan fazlayla daha iyi bir başlangıç yaparken, Fenerbahçe ve Beşiktaş istikrarını sürdürdü. Fenerbahçe iki sezondur ilk 6 haftada 13'er puan hanesine yazdırırken, Beşiktaş da ilk 7 haftalarda iki sezondur 14'er puanı cebine koydu.

İşte geçen sezon ve bu sezonun rakamları

Galatasaray 11 16

Fenerbahçe 13 13

Beşiktaş 14 14

Trabzonspor 15 13

Konyaspor 13 14

Adana Demirspor 9 16

Başakşehir 6 14

Not: İlk puanlar geçen, ikinci puanlar bu sezonu temsil ediyor.



