Galatasaray - Dinamo Kiev maç sonucu: 1-3

Galatasaray ve Dinamo Kiev, çok anlamlı bir mesaj için sahaya çıktı. Ukrayna'daki, Rusya işgali nedeniyle "Barış için maç" sloganıyla tura çıkan Dinamo Kiev, salı günü Polonya'da Legia Varşova ile karşılaşmış, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Ukrayna temsilcisi, dün İstanbul'a geldi ve bugün saat 17.00'de Nef Stadı'nda Galatasaray ile karşılaştı.

Bu anlamlı karşılaşmada sporun birleştirici gücü ve barıştırıcı özelliği öne çıktı. İçlerinde Ukraynalılar'ın da yer aldığı yaklaşık 6-7 bin taraftarın tribünden takip ettiği mücadeleyi Dinamo Kiev 3-1 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | Dinamo Kiev, 15. dakikada Buyalskiy'nin golüyle 1-0 öne geçti.

DİREK | 25. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Halil ceza alanı sağ çaprazında topla buluştu, şutunda direği geçemedi.

GOL | Konuk ekip Dinamo Kiev, 28. dakikada Besedin'in golüyle skor 2-0 yaptı.

DİREK | 49. dakikada Halil yine ilk yarıdakine benzer bir pozisyonda sağ çaprazdan vurdu, top uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

GOL | Barış Alper Yılmaz'dan harika gol... 56'da Arda orta sahayı hızlıca geçip, sağ kanattaki Barış Alper Yılmaz'ı gördü, Barış ceza sahası dışında sağ çaprazdan uzak direğe çok şık vurdu ve ağları sarstı.

GOL | 80'de Kravchenko'nun ceza sahası içine yerden gönderdiği topu Tsygankov düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.





Galatasaray - Dinamo Kiev 11'ler...

Galatasaray: Pena, Boey, Semih, Alpaslan, Ömer, Pulgar, Arda, Emre, Barış, Morutan, Halil

Dinamo Kiev: Bushchan, Vivcharenko, Popov, Syrota, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Buialskyi, Antiukh, Tsygankov, Besedin

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Nisan Perşembe günü Nef Stadyumu’nda saat 17.00’de “Barış için maç” sloganıyla özel bir maç oynayacak. Maç Galatasaray Televizyonu’ndan canlı olarak yayınlanacak.

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İlk maçı 3-1 kazandılar

Karşılaşmanın biletleri, 3 ayrı kategoride 25, 50 ve 100 TL olarak satışa sunuldu. Daha fazla yardım toplanabilmesi adına kombine kartları bu maçta geçerli olmayacak. Luce'nin takımı, "Barış için maç" turunun ilk ayağında önceki gün Polonya'da Legia Varşova ile oynamış ve mücadeleyi 3-1 kazanmayı başarmıştı. Kiev temsilcisi, Galatasaray'dan sonra da Borussia Dortmund ve Dinamo Zagreb gibi takımlarla oynayacak.

Aslan'da gençlere süre

Sarı-Kırmızılı ekipte, A takıma alınan birkaç genç oyuncuya da Dinamo Kiev maçında süre verilmesi planlanıyor. U19 takımında forma giyen forvet Beknaz Almazbekov, sol bek Emir Tintiş, orta saha Hamza Akman, forvet arkası Özgür Baran Aksaka ve santrfor Zeki Mert Saki'nin bugünkü karşılaşmada ikinci yarıda da olsa Torrent tarafından sahaya sürülmesi bekleniyor.

Galatasaray - Dinamo Kiev maç biletleri

Medyaya ve taraftarlara açık olarak oynanacak bu anlamlı maçın bilet fiyatları Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olarak belirlendi. Loca ve kombineler bu maç için geçerli değildir.

Biletler 13 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren www.passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. Passolig kartı olmayan taraftarlara PDF bilet satışı yapılabilecek.

- Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız, passo.com.tr adresinden PDF bilet satın alabilirler.

- 0-6 yaş ücretsizdir.

- Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de PDF biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (Passolig) ile müsabakalara girmemeleri gerekmektedir.

- Aslanlıyol Passolig Gişeleri çalışma Saatleri;

Hafta içi ve Hafta sonu 09:00-18:00