Galatasaray ve Dinamo Kiev, Ukrayna'daki Rus işgalinden zarar gören çocuklara yardım amacıyla, bugün saat 17.00'de "Barış için maç" sloganıyla karşı karşıya geliyor. Biletler 25, 50ve100TL'den satışta. FANATİK aracılığıyla yolladığı mesajı tekrarlayan Luce, "Taraftarlardan Ali Sami Yen Stadı'nı doldurmalarını rica ediyorum" dedi

Ancak asıl beklenti, tribünlerin dolması ve tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajları verilmesi yönünde. Türk Milli Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş 'ın eski teknik direktörü, şu sıralarda Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu da FANATİK aracılığıyla taraftarlara seslenerek, "Tüm taraftarlardan Ali Sami Yen Stadı'nı doldurmalarını rica ediyorum. Büyük maçlarda nasıl atmosfer varsa, o atmosferi oluşturmanızı istiyorum. Galatasaray'a karşı oynasak bile ben sizin dostunuzum" demişti.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Nisan Perşembe günü Nef Stadyumu’nda saat 17.00’de “Barış için maç” sloganıyla özel bir maç oynayacak. Maç TRTSPOR ve Galatasaray Televizyonu’ndan canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray - Dinamo Kiev muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Pena, Boey, Semih, Marcao, Ömer, Pulgar, Berkan, Morutan, Cicaldau, Babel, Halil

Dinamo Kiev: Bushchan, Dubinchak, Popov, Syrota, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Buialskyi, Antiukh, Tsygankov, Vanat

Galatasaray - Dinamo Kiev maç biletleri

Medyaya ve taraftarlara açık olarak oynanacak bu anlamlı maçın bilet fiyatları Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olarak belirlendi. Loca ve kombineler bu maç için geçerli değildir.

Biletler 13 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren www.passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. Passolig kartı olmayan taraftarlara PDF bilet satışı yapılabilecek.

- Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız, passo.com.tr adresinden PDF bilet satın alabilirler.

- 0-6 yaş ücretsizdir.

- Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de PDF biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (Passolig) ile müsabakalara girmemeleri gerekmektedir.

- Aslanlıyol Passolig Gişeleri çalışma Saatleri;

Hafta içi ve Hafta sonu 09:00-18:00