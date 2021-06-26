Galatasaray yeni sezonu Dinamo Bükreş maçı ile açıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray bu nedenle yeni sezon hazırlıklarına 1 hafta önce Selçuk İnan sonrasında Fatih Terim önderliğinde devam ediyor. Bu kapsamda Sarı-Kırmızılı takım Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında Florya'da karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki mücadele saat 18:00’den itibaren Galatasaray TV’den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni transferler sahada olacak

Galatasaray'ın yeni transferleri Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün ilk hazırlık maçında forma giymesi bekleniyor. Ayrıca Fatih Terim'in Yunus Akgün, Atalay Babacan, Abdussamed Karnuçu, Işık Kaan Arslan ve Erkan Süer gibi genç oyunculara bu karşılaşmada görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray açıklama yapmıştı...

Futbol A Takımımız, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ilk maçını Dinamo Bükreş ile oynayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 27 Haziran Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 18.00’de başlayacak.

Karşılaşma Galatasaray Televizyonu’ndan ve YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak.