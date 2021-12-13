Galatasaray dibi gördü

Sivas Yeni 4 Eylül Stad'ında oynanan maçı ev sahibi Sivasspor 79. dakikada Fajr'ın golüyle 1-0 kazandı.

Avrupa'da alınan iyi sonuçların aksine ligde zor günler geçiren Galatasaray 16. haftayı puansız kapattı. Alınan bu sonucun ardından sarı kırmızılı takımın deplasmanda galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Galatasaray, Süper Lig 'in ilk 16 maçları itibarıyla Fatih Terim yönetiminde en az puan topladığı (23) ve en fazla gol yediği (20) sezonu yaşıyor.

Galatasaray, 23 puanda kalırken galibiyet serisini 3 maça çıkaran Sivasspor, puanını 22'ye yükseltti.

Galatasaray, gelecek hafta sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Sivasspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.