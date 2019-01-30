30 Ocak Çarşamba son dakika Galatasaray transfer haberleri... Bu sezon Kasımpaşa formasıyla ligde 20 gol atan Diagne için kıran kırana pazarlık yapılıyor. Cim Bom 10 milyon Euro önerdi, Paşa 15 istedi. Tarafların 12 milyon Euro üzerinde mutabakat sağlayıp işi bitirmesi bekleniyor. Golcü hasretini Diagne ile dindirmek isteyen Galatasaray, yıldız futbolcunun kanatlarda görev yapan partneri Trezeguet’yi de gözüne kestirdi. Mısırlı yıldız için gözden çıkarılan rakam yaklaşık 5 milyon Euro.

DIAGNE BOMBASI PATLIYOR! TRANSFER AÇIKLANIYOR...

Hem yaz aylarında hem de ara transfer döneminde onlarca santrforla masaya oturan Galatasaray’da ibre tekrar Diagne’ye döndü. Kasımpaşa formasıyla geçen sezonun ikinci yarısında 12, bu sezonun ilk yarısında da 20 lig golüne imza atan Senegalli futbolcu için kesenin ağzı açıldı. Kasımpaşa ile Galatasaray yöneticileri arasında kıran kırana pazarlıklar devam ediyor. Cim Bom’un ilk teklifi 7.5 milyon Euro’ydu. Ancak Paşa yönetimi, bu teklifi değerlendirmeye bile almadı.

Zirve yarışından uzaklaşınca...

Bunun üzerine Sarı-Kırmızılılar teklifi 10 milyon Euro’ya çekti. Kasımpaşa cephesi ise 15 milyon Euro peşin istedi. Görüşmeler sürüyor, tarafların 12 milyon Euro üzerinde mutabakat sağlayıp transferi bitirmesi bekleniyor. Kasımpaşa, 27 yaşında 1.93 boyundaki futbolcunun transferine, zirve yarışından yavaş yavaş uzaklaştığı için sıcak yaklaşıyor. Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki görüşmelerde Trezeguet transferi de gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar bu transfer için 5 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. Ancak Süper Lig temsilcisine takas teklifiyle birlikte, bu rakamın aşağı çekilmesi düşünülüyor.

Diagne girişimine göre, Trezeguet transferinin daha zor olduğu belirtiliyor. Eğer Finansal Fair Play yaptırımı doğrultusunda kasada bulunan 16 milyon Euro’luk sınır aşılırsa, Galatasaray cephesi geri adım atmak zorunda kalacak.

Onyekuru’nun yerini alacak

Sezon başında da transfer gündemine gelen 24 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmeler son dakikaya kadar devam edecek.

Fatih hocanın, özellikle de kiralık olarak forma giyen Onyekuru’nun sezon sonunda ayrılması ve bonservisinin tekrar alınamaması ihtimaline karşılık Trezeguet’yi kadrosunda görmek istediği, gelen haberler arasında.

GOMIS'TEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM...

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile dönen Galatasaray, devre arası transfer döneminin kapanmasına saatler kala forvet takviyesi için dört koldan saldırıya geçen Galatasaray mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile Mbaye Diagne için pazarlık masasına oturduğu haberleri ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılı taraftarların odak noktasındaki Mbaye Diagne, bir alışveriş merkezinde Bafetimbi Gomis ile görüldü.

Sonrasında Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

GALATASARAY'DA DIALLO HAMLESİ!

Metz forması giyen 23 yaşındaki golcü Diallo’nun ismi Galatasaray ile anıldı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Diallo ile ilgilenen kulüpler arasında G.Saray da yer alıyor.

Bu sezon 20 lig maçında 15 gol kaydeden 23 yaşındaki genç futbolcunun 2020 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor.

SERDAR AZİZ LAZIO'YA GİDİYOR

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği milli futbolcusu Serdar Aziz'e Fulham ve Lazio'dan teklif geldi. Serdar Aziz'in tercihini İngiltere'den değil İtalya'dan yana kullandığı öğrenildi.

Cim Bom, 4-5 milyon euro bonservis bedeliyle, milli futbolcuyu Lazio'ya gönderecek.

Sarı kırmızılı takım, Muslera'yı Ağustos 2011'de 6 milyon 750 bin euro karşılığı Lazio'dan transfer ederken Lorik Cana'yı da İtalyan kulübüne vermişti. (Sözcü)

SERDAR VE EREN TAKASTA KULLANILACAK!

Diagne ve Trezeguet için Kasımpaşa ile pazarlıkları sürdüren Galatasaray, kadro dışı kalan Eren Derdiyok’u takasta kullanarak, bonservis maliyetini düşürmeye çalışıyor. Serdar Aziz sürprizi de gündemde. Sarı-Kırmızılı kulüp, Diagne ve Trezeguet transferlerinde bonservis maliyetini düşürmek ve Finansal Fair Play sınırını aşmamak amacıyla, takas formülünü de devreye soktu.

Teknik patron Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok, Diagne transferinde bonservisiyle beraber Kasımpaşa’ya teklif edildi. Teknik patron Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok, Diagne transferinde bonservisiyle beraber Kasımpaşa’ya teklif edildi.

İki taraf da kazanacak

Eğer masadaki takas formülü kabul edilirse, hem Galatasaray kadro dışı kalan iki oyuncusunun toplamda 4 milyon Euro’yu bulan yıllık ücret külfetinden kurtulacak hem de istediği transferleri gerçekleştirmiş olacak.

Ayrıca Kasımpaşa da kadrosuna çok önemli bir golcü ve stoper katacak. Eren’in, Paşa’nın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Serdar Aziz konusunda bazı pürüzlerin olduğu ifade ediliyor.

İŞTE PATO'NUN G.SARAY'DAN İSTEDİĞİ ÜCRET!

Brezilyalı forvet Pato’nun transferini, Dubai’ye gitmesine rağmen bitiremeyen Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar ikilisinin, yüksek maliyet nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldığı öğrenildi. Kulübünden yıllık 10 milyon Euro kazanan Sambacı’nın, Galatasaray’ın önerdiği rakamı kabul etmemesi, görüşmelerin askıya alınmasına yol açtı.

Pato’nun buna rağmen, sezon sonunda Galatasaray’la tekrar masaya oturmak istediği de detaylar arasında bulunuyor.

MAICON'A FLAŞ TRANSFER TEKLİFİ!

Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilyalı stoperi ‪Maicon için Galatasaray'a Japonya'dan bir teklif geldi.

Eğer transfer 6 milyon Euro civarında bir bonservis geliri ile gerçekleşir ve yetişirse Galatasaray'ın hedefi Standard Liege'de forma giyen Luyindama'yı kadrosuna katmak‬.

Galatasaray'da transferin bitimine 48 saat kala sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı savunmacı Maicon'a, Japonya'dan bir transfer teklifi geldi.

Stoper için B planı bulunan sarı-kırmızılılar, Maicon transferinden 6 milyon Euro gelir elde edilirse, Standard Liege'de forma giyen Kongolu savunmacı Christian Luyindama'yı renklerine katmayı düşünüyor. (Hürriyet)







