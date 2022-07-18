Galatasaray , Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Mbaye Diagne ile yollarını resmen ayırdı. Sarı Kırmızılılar'dan KAP'a yapılan fesih açıklamasında, ''Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı. Galatasaray'ın resmi hesaplarından yapılan paylaşımlarda ise Senegalli forvete emeklerinden dolayı teşekkür edildi.





Galatasaray kadrosunda yer aldığı dönemlerde inişli çıkışlı performanslar ortaya koyan Diagne, Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 61 maçta 26 gol, 4 asistle oynadı.

Ocak 2019'da 13 milyon Euro bonservisle Kasımpaşa'dan transfer edilen tecrübeli forvet, beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştirememiş ve performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu. Galatasaray'dan yıllık 2.4 milyon Euro kazanan ve özellikle kritik anlarda kaçırdığı gollerle taraftarın hedefindeki isim haline gelen Diagne, hatırlanacağı üzere Club Brugge ve West Bromich'te kiralık dönemler geçirdi.

13 milyon Euro bonservisle geldiği Galatasaray'da istenmeyen adam haline gelen Mbaye Diagne, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle takımdan uzun bir süre ayrı kalan 7 ay resmi maç oynayamayan tecrübeli isim, Galatasaray'da 1’er Süper Lig , Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

3 sezonluk zaman zarfında 61 maça çıkıp 26 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Senegalli forvet, bonservisini eline almasının ardından İstanbul'da kaldı ve Fatih Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.







