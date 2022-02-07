Avrupa Ligi için üç değişiklik hakkı bulunan Galatasaray 'da Pena, Gomis ve Pulgar'ın UEFA listesine eklenmesinin ardından Assunçao, Yedlin ve Diagne kadrodan çıkarılmıştı.

Kontenjanı dolu olduğu için Omar Elabdellaoui'yi kadroya yazamayan Aslan, sakatlığı sebebiyle en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak Mbaye Diagne ile görüşerek geçici fesih anlaşması konusunda el sıkıştı.

TFF'ye bildirildi

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.







