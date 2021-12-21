Galatasaray 'da ocak ayı transferi için çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 2 sezondur 6 numara bölgesindeki sorunu çözemeyen sarı-kırmızılılarda, yaz transfer döneminde son anda genç Gustavo Assunçao transferiyle o bölgeye takviye yapılmıştı. Ancak genç futbolcu beklentilerin çok altında kaldı ve çok az süre aldı.

Nampalys Mendy yeniden gündemde

Devre arasında Assunçao ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'da 6 numara pozisyonu için yeniden Nampalys Mendy gündeme geldi.

32 dakika süre aldı

Leicester City'de süre almakta zorlanan ve kadroya giremeyen 29 yaşındaki futbolcu için temaslar başladı. Ülkesinin milli takımında da forma giyen Senegalli futbolcu, İngiliz temsilcisinde sadece kupa maçında 32 dakika süre alabildi.

Sezon başı transferi yetişmemişti

Yaz transfer dönemininin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın Leicester City'den Nampalys Mendy'nin kiralanması konusunda girişimlerde bulundu. Ancak işlemler yetişmediği için transfer gerçekleşmemişti.

"Kader, yapacak bir şey de yok"

Konuyla ilgili açıklama yapan Nampalys Mendy'nin temsilcisi Yacine Ayad "Galatasaray ile Leicester, transferin çarşamba günü gerçekleşmesi için her şeyi denedi. Ancak zaman çok kısaydı, sağlık kontrolleri yetişmedi. Kader, yapacak bir şey de yok." ifadelerini kullanmıştı. (Ajansspor)