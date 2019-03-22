Galatasaray, "devre arası transfer" klişesini bozdu

Galatasaray devre arasındaki yatırımın karşılığını alıyor. Devre arasında transfer risklidir klişesi bozuldu.

22 Mart 2019, Cuma 08:48
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Galatasaray, 'devre arası transfer' klişesini bozdu

Ocak döneminde önemli bir transfer yapılanmasına giden ve yaklaşık 30 milyon euro harcayan Galatasaray’da ligin ikinci yarısındaki fark kendini gösteriyor. Cim-Bom Süper Lig’in ikinci yarısında 2.55 puan ortalaması tuttururken, sadece Alanyaspor ve Erzurum deplasmanlarında berabere kaldı.

İkinci devre çıktığı 9 maçın 7’sini kazanma başarısını gösteren ve 27 puanın 23 puanını alan Cim-Bom’da herkes ligin ilk yarısında kalbedilen puanlara üzülüyor. Galatasaray ligin ilk yarısında 22 puan kaybederken, bu durum Başakşehir’in puan farkını açmasına neden olmuştu.

Sarı-kırmızılılar kalan 8 haftada kazanma hesapları yaparken, teknik kadro ligin ilk yarısında aynı 8 maçlık fikstürde yaşanan kayıpların olmaması için önlemlerini alıyor.

(Milliyet)

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