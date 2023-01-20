Süper Lig ekiplerinden Galatasaray , yazın dev organizasyon planlamaya başladı. Sarı-Kırmızılıların planladığı dev turnuvada Boca Juniors, Manchester City ve Flamengo yer alacağı iddia edildi. Detaylar...

Ali Sami Yen ya da Metin Oktay olacak

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray, yaz aylarında dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Turnuvanın adı Ali Sami Yen ya da Metin Oktay olacak. Davet edilmesi planlanan kulüpler ise Flamengo Manchester City Boca Juniors olacak.

Türkiye'de olacak

Dev organizasyon düzenlemek isteyen Galatasaray, bu turnuvayı Türkiye'de yapacak. Güney Amerika'nın en büyük iki takımı ve bir Premier Lig takımı yaz aylarında Türkiye'ye gelmesi bekleniliyor.

İngiliz devine teklif gidecek

Premier Lig ekibi Manchester City'i turnuvaya katmak isteyen Galatasaray, İngiliz devini Türkiye'ye getirmek istiyor. Dünya devi yaz aylarınca olacak olan turnuvaya henüz cevap vermediği de iddia edildi.

Arjantin devi ile ilk kez

Daha önce Arjantin ekiplerinden Boca Juniors ile karşılaşmayan Galatasaray, Sarı-Lacivertli ekiple ilk maçını düzenleyeceği organizasyonda yapmak istiyor. Cimbom, Arjantlinli ekiple temaslar kurarark Boca Juniors'u yazın Türkiye'ye davet edecek.

Flamengo'ya davet gitti

Cimbom, Brezilya'nın dev ekiplerinden Flamengo ile tarihinde henüz bir karşılaşmada karşılaşmadı. Brezilya ekibiyle ilk kez bir maçta karşılaşmak isteyen Cimbom, yazın düzenlenecek olan turnuvaya davet gönderdi. Teklifin kabul edilmesi halinde Brezilya ekibi Flamengo, ilk kez bir Türk takımı ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyona kupa verilecek

Toplam 4 takımın katılacağı turnuvada sonrasında şampiyon olacak olan takıma Galatasaray tarafından yapılacak bir kupa verilecek. Karşılaşmalar ise NEF Arena'da oynanacak.

Kanal henüz belli olmadı

Galatasaray'ın düzenlemek istediği organizasyon hakkında detaylı bir bilgi henüz belli olmadı. Cimbom'un hangi kanalda yayımlanacağı ise açıklanmadı. Kısa süre içinde Sarı-Kırmızılı ekipten açıklama yapılması bekleniliyor.