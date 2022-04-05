Galatasaray derbiye hazır! Son dakika haberi...

Karagümrük maçını özellikle ilk yarısında iyi bir oyun ortaya koyarak 2-0 kazanan Galatasaray 'da gözler şimdi Fenerbahçe 'ye çevrildi. Sarı-Kırmızılılar ezeli rakipleriyle oynayacakları mücadeleyi sezonun maçı olarak görüyorlar. Beklentilerin uzağında bir sezon başlayan ve alt sıralarda kalan Sarı-Kırmızılılar ezeli rakiplerini son iki yılda olduğu gibi deplasmanda devirip hem moral bulmak hem de bu sezon üzdükleri taraftarlarını mutlu etmek istiyorlar.

Başkan da devreye girdi

Florya'da tüm hazırlıklar 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Domenec Torrent ve ekibi Fenerbahçe'nin İsmail Kartal döneminde oynadığı maçların analizini yaparken, diğer taraftan 3 puanı getirecek taktiği oyuncularına anlatmayı sürdürüyor. Sadece takım içinde değil yönetim bazında da Fenerbahçe maçı öncesinde hareketlilik var. 30 Nisan'daki kongreyle başkanlığı bırakacak olan Burak Elmas derbi galibiyetiyle veda etmeye hazırlanıyor. Elmas'ın da derbi nedeniyle hafta boyu Florya'da olacağı ve takımla yakından ilgileneceği öğrenildi. Başkan'ın kurmaylarından da takımın moralini bozacak söylemlerden kaçınmalarını tamamen derbiye odaklanmalarını istediği bildirildi. Camia 3 puan için şimdiden kenetlendi