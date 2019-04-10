Galatasaray derbisine müthiş atmosfer

Belki Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yarışında değil ama Fenerbahçe-Galatasaray derbisi her zamanki gibi nefesleri kesmeye aday. Bu müthiş maç öncesi Ülker Stadı’nda tüm hazırlıklar tamamladı. Kanarya, Kadıköy’deki son maçına milli aradan önce 15 Mart’ta Sivasspor karşısında çıkmıştı. Ardından tüm stat bakıma alındı. Başta çimler olmak üzere birçok bölüm elden geçirildi. Ülker Stadı, uzun bir aradan sonra Galatasaray derbisiyle kapılarını yeniden açacak. Her iki takımın da taraftarları bu müthiş kapışmayı iple çekiyor.

Aslan cehennemi yaşayacak

Pazar günkü dev mücadelede tribünlerin tamamen dolmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı- Lacivertliler’de 12. adam tribünleri bayram yerine çevirmek için hazırlıklarına başladı. Maç öncesinde görsel şovlar yapacak olan Fenerbahçe taraftarı, ilk düdüğün çalmasıyla birlikte takımlarına müthiş bir destek verip, Aslan’a cehennem atmosferi yaşatacak. 19 senedir Kadıköy’de rakibine maç vermeyen Sarı-Lacivertliler’in en büyük kozu yine taraftarı olacak.