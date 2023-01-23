Basketbol Süper Ligi 16.haftasında Anadolu Efes, Galatasaray Nef ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maçı Efes 80-70 kazandı. Müsabaka esnasında koç Ergin Ataman ve Will Clyburn arasında diyalog yaşandı.

TAHKİM KARARI SONRASI SAHADA

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 2 maçtan men cezası alan Dylan Ennis, GSB Tahkim Kurulunun yürütmeyi durdurma kararı sonrasında Anadolu Efes müsabakasının kadrosuna dahil edildi. Galatasaray'da Daron Russell ise lisans işlemlerinin henüz tamamlanmaması nedeniyle kadroda yer alamadı.

EFES İLK YARIDA FARKI KAPATTI

Sarı kırmızılılar, rakibini içeri gömülerek savunmaya çalıştı. Ergin Ataman’ın öğrencileri, ilk 6 üçlük denemesinde 5 üçlük isabeti buldu. Buna rağmen ilk periyotu Galatasaray 19-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Galatasaray skoru biraz daha açmayı başardı. İkinci periyotta Ennis ve Mustafa'yla rakip potada etkili olan Galatasaray Nef, 15. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı. Sonrasında üst üste gelen isabetlerle Efes, 8-0’lık seri buldu ve skorda öne geçti. Sarı-kırmızılılar tekrar toplarlandı ve soyunma odasına 40-39 önde gitti.

GÖKSENİN'DEN ÜST ÜSTE ÜÇLÜK

Üçüncü çeyrekte Efes üçlüklerle Galatasaray'ı zorladı. Öte yandan Efes, çemvbere gitmekte zorlanmadı. Galatasaray'ı üçüncü çeyrekte ayakta tutan isim Göksenin Köksal oldu. Köksal’ın üç tane üçlük isabeti bulmasıyla oyundan kopmayan Galatasaray, son çeyreğe girilirken skoru eşitledi: 57-57

GALATASARAY BOCALADI, EFES FARKI AÇTI

Sinan Erdem'de oynanan maçın son çeyreğinde heyecan düzeyi yukarı çıktı. Periyotun başında sarı-kırmızılılar 2 dakika boyunca sayı üretemedi. Bu esnada Efes 6-0'lık bir seri yakalayarak farkı açtı. Lacivert-beyazlı ekip, bitime 3 dakika 37 saniye kala farkı 11 sayıya çıkardı Kalan bölümde Efes, rakibinin öne geçme çabalarına izin vermedi ve mücadeleyi 80-70‘lik skorla kazandı. Bu sonuçla Anadolu Efes ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

CLYBURN'DEN ATAMAN'A: OYNAMAMA İZİN VER

Mücadelenin son çeyreğinde bitime 6.31 saniye kala serbest atış çizgisine geldi. Efes 66-61 önde olduğu esnada kenarda başantrenör Ergin Ataman ve Will Clyburn arasındaki diyalo canlı yayına yansıdı. Efes'in yıldızı Will Clyburn benchin önünde Ergin Ataman'a: "Koç, oynamama izin ver." ifadelerini kullandı.

ATAMAN: TİYATRO OYNAMIYORUZ

Ataman ve Clyburn arasındaki diyalog biraz daha devam ederken sonrasında yıldız isim parkeye döndü. Efes başantrenörü mücadele sonunda konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: "Oyuncuyla antrenörler arasında zaman zaman konuşmalar olur. Tiyatro oynamıyoruz sonuçta. Çok net bir maç kazandık, Clyburn de çok iyi bir efor sarf etti. Biz de onun kendine gelmesi için konuşmalar yaptık. Clyburn de çok ciddi efor sarf etti ama formsuzdu.

LARKIN TRİPLE DOUBLE'I KAÇIRDI

Anadolu Efes‘te ise Rodrigue Beaubois 18 sayıyla oynarken Shane Larkin 19 sayı – 9 ribaund – 8 asist, Amath M’Baye 8 sayı – 4 ribaund, Bryant Dunston 13, Ante Zizic 6, Will Clyburn 5 sayıyla oynadı. Galatasaray NEF’te Dylan Ennis 22 sayıyla oynarken Göksenin Köksal 9, Sadık Emir Kabaca 1 sayı – 2 ribaund, Jehyve Floyd 8 sayı – 7 ribaund, Dusan Ristic de 3 sayıyla mücadele etti.

(Skorer)