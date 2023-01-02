Fenerbahçe , hafta boyunca Antalyaspor mücadelesine yönelik taktik hazırlıklar gerçekleştirdi. Hücum organizasyonları ve çift kale maçlarda adeta yıldız gibi parlayan bir isim vardı: Michy Batshuayi... Belçikalı forvet, idmanda adeta gol olup yağdı. Ne savunmadaki arkadaşları ne de kaleciler, 29 yaşındaki golcüyü durdurabildi. Batshuayi’nin zorlu maç öncesi sergilediği bu performans, Jorge Jesus’u fazlasıyla mutlu etti. Portekizli teknik adam, öğrencisinin idmanlardaki bu müthiş formunu Antalyaspor mücadelesine de taşımasını umuyor. Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 3 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Belçikalı yıldız, sezon genelinde ise 16 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. Golcü oyuncu son dönemde özellikle Joshua King ile iyi bir uyum yakaladı.

3 EKSİKLE GİTTİLER

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının son provasını sabah saatlerinde Samandıra Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Sarı Lacivertliler daha sonra özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Antalya’ya gitti. Jorge Jesus, sakatlığı bulunan yanı sıra çalışmalara başlamalarına rağmen riske etmek istemediği Luan Peres ve Enner Valencia’yı kafileye dahil etmedi. Fenerbahçe, maçı oynadıktan hemen sonra özel uçakla İstanbul’a geri dönecek.





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COŞKULU KARŞILAMA

Antalya Havalimanı'na Fenerbahçe kafilesinin gelmesinden yaklaşık yarım saat önce taraftarlar, iç hatlar gelen yolcu kapısında bir araya geldi. Tezahüratlarla takımın gelişini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, kafilenin havalimanından çıkışı ile büyük coşku yaşadı. Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi ve Jesus’a çiçek verdi. Taraftarlar otobüse giden futbolcularla da fotoğraf çektirdi.

FENERBAHÇE KAFİLESİ

Kaleciler: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin

Savunma: Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski.

Orta saha: Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln, Arda Güler, İrfan Can Kahveci.

Hücum: Emre Mor, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.









DÜDÜK KADİR SAĞLAM'DA

Merkez Hakem Kurulu, Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele için Kadir Sağlam’ı atadı. Yardımcı hakemler ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu oldu. Sağlam, daha önce Sarı-Lacivertliler’in hiçbir maçında düdük çalmamıştı. Antalyaspor ise Kadir Sağlam’ın yönettiği karşılaşmalarda, geçen sezon Hatayspor’u 4-1 mağlup ederken, bu sezon sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 kaybetti. Bu maçta Kasımpaşa lehine bir penaltı kararı çıkarken, Antalyalı Fredy son anlarda kırmızı kart gördü.

ANTALYASPOR'UN DÖNÜŞÜ SANCILI OLDU

Akdeniz ekibi, Dünya Kupası arasından önce ligde 3’te 3 yapmıştı. Beşiktaş maçı ise Taksim’deki hani terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti. Antalyaspor’un aradan dönüşü ise sancılı oldu. Nuri Şahin’in öğrencileri önce sahasında Ankaragücü’ne, ardından deplasmanda Başakşehir’e 2-0’lık skorlarla kaybetti. Ekonomik sıkıntı yaşayan Kırmızı-Beyazlılar’da futbolculara ödemelerin yapılmadığı iddiaları var. Antalya her şeye rağmen güçlü rakibi Fenerbahçe’yi yenerek yeni bir çıkış başlatmak istiyor.

53. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Antalyaspor ile Fenerbahçe, ligde 53 kez karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler rakibine karşı 33 galibiyet aldı, 8 maç berabere bitti ve 11 kez Akdeniz ekibi kazandı. İki takım arasında ligde oynanan son 5 karşılaşmada ise Kırmızı Beyazlılar hiç 3 puana uzanamadı. Fenerbahçe bu mücadelelerin 2’sinde galip gelirken, 3 müsabakada puanlar paylaşıldı. İki ekibin son karşılaşması, geçen sezon İsmail Kartal’ın Sarı Lacivertliler’in başındaki ilk maçıydı ve 1-1 sona ermişti.









JORGE JESUS'UN BÜYÜK ENDİŞESİ

Sarı-Lacivertliler, Antalyaspor ile oynadıktan sonra pazar günü Kadıköy’de ezeli rakibi Galatasaray ile zirve mücadelesine çıkacak. Zorlu deplasman öncesi Jorge Jesus’u fazlasıyla endişelendiren bir konu var: Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo’nun ceza sınırında olması. İki oyuncu, Antalya'da forma giyip sarı kart görmeleri halinde kritik derbide takımı yalnız bırakacak.

Ferdi ve Crespo’nun hem oynadıkları pozisyon hem de oyun stilleri nedeniyle kart görmeye yatkın olmaları, Jesus’u düşündürüyor. Alioski’nin tamamen hazır olması, orta sahada ise zaten birçok seçeneği bulunması nedeniyle tecrübeli teknik adam, bu ikiliyi Antalyaspor mücadelesinde kulübede tutarak Galatasaray derbisine saklayabilir. Jorge Jesus’un bu konudaki kararını maç saatinde vereceği öğrenildi.