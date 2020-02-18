Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Dar alanda yapılan hücum savunma organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.