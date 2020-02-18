Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de son dakika!
Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Kadıköy’de oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Dar alanda yapılan hücum savunma organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.