Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında pazar günü Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe 'de futbolcular akşam yemeğinde bir araya geldi. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen ve bu süreçte 6 galibiyet alarak iyi bir form yakalayan Sarı-Lacivertliler'de Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Burak Kapacak, Dimitrios Pelkas ve Jose Sosa lüks bir restorantta buluştu.

Akşam yemeğinin yenilmesinin ardından Fenerbahçeli futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın gelişinin ardından aile ortamının arttığı Kanarya'da derbi öncesinde moraller arttı.

Sarı-Lacivertliler'in başarılı kalecisi Altay Bayındır sosyal medya hesabından işte bu fotoğrafı paylaştı...