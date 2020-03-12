Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta son dakika!

Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

12 Mart 2020, Perşembe 14:31 Son Güncelleme:
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Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta son dakika!

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi oyunları ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’deki Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın (13 Mart) saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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