Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi oyunları ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’deki Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın (13 Mart) saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.