Galatasaray, derbide Fenerbahçe’ye şans tanımadı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi 21. hafta mücadelesinde, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 80-77 yendi. İlk çeyrek 18-18’lik eşitlikle tamamlandı. Tempolu geçen ve iki takımın da rahat sayı ürettiği ikinci çeyreğin sonunda Sarı- Kırmızılılar, soyunma odasına 42-39 üstün gitti. Kanarya’nın üçüncü çeyrekte Iagupova’yla bulduğu sayılara uzun oyuncularıyla karşılık veren Cim Bom, final periyoduna 64-58 önde girmeyi başardı.

Son topta geçit yok

Son çeyreğe iyi başlayan Sarı-Lacivertliler, bitime 6 dakika kala öne geçti: 67-68. Hartley’in skorer oyunuyla Galatasaray, son 2 dakikaya 76-72 üstünlükle girdi. Son 11.1 saniyeye 3 sayı önde giren Galatasaray, Iagupova’ya şans tanımayınca zafere uzandı. Mücadeleye Hartley (29) ile Iagupova’nın (26) düellosu damga vurdu. Bir maçı eksik olan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında alınan derbi zaferinin ardından bu pozu verirken, bir hayli coşkuluydu.

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Göksun Öz, Umut Özgün Ergin

GALATASARAY: Işıl Alben 4, Hartley 29, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 12, Stankovic 11, Macaulay 16, Sinem 2, Şerife 4

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır 4, Iagupova 24, Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 3, Williams 17, Ayşe 5, Gray 2, Stokes 9

1’İNCİ PERİYOT: 18-18

İLK YARI: 42-39

3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-58

5 FAULLE ÇIKAN: Hartley (Galatasaray)