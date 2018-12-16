Galatasaray deplasmanda"büyük" maç kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle deplasmanda oynadığı maçları kazanamıyor.

16 Aralık 2018, Pazar 11:48
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Galatasaray deplasmanda'büyük' maç kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle deplasmanda oynadığı maçları kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 13 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 7. haftasında, 3 Ekim 2015’te Medipol Başakşehir’i 2-0 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında dış sahada galip gelmeyi başaramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı son 13 müsabakada sahadan 9 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Bu müsabakalarda sadece 7 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.

Son 13 maç

Galatasaray’ın Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 13 maç ve skorları şöyle:

Sezon     Hafta             Skor

2015-2016   9.   Fenerbahçe       1-1

       15.   Beşiktaş        2-1

2016-2017   5.   Beşiktaş        2-2

       11.   Fenerbahçe       2-0

       25.   Trabzonspor      2-0

       27.   Medipol Başakşehir   4-0

2017-2018   10.   Trabzonspor      2-1

       12.   Medipol Başakşehir   5-1

       14.   Beşiktaş        3-0

       26.   Fenerbahçe       0-0

2018-2019    4.   Trabzonspor      4-0

       14.   Beşiktaş        1-0

       16.   Medipol Başakşehir  1-1

Derbi de kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda çıktığı son 8 derbide galibiyet elde edemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015’te Beşiktaş’ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 8 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahalardaki bu 8 derbide 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray’ın son 8 deplasman derbisindeki karnesi şöyle:

Sezon     Organizasyon  Rakip     Sonuç

2014-2015   Süper Lig    Fenerbahçe  1-0

2015-2016   Süper Lig    Fenerbahçe  1-1

       Süper Lig    Beşiktaş    2-1

2016-2017   Süper Lig    Beşiktaş    2-2

       Süper Lig    Fenerbahçe  2-0

2017-2018   Süper Lig    Beşiktaş    3-0

       Süper Lig    Fenerbahçe  0-0

2018-2019   Süper Lig    Beşiktaş    1-0

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR

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