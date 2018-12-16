Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle deplasmanda oynadığı maçları kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 13 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 7. haftasında, 3 Ekim 2015’te Medipol Başakşehir’i 2-0 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında dış sahada galip gelmeyi başaramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı son 13 müsabakada sahadan 9 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Bu müsabakalarda sadece 7 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.

Son 13 maç

Galatasaray’ın Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 13 maç ve skorları şöyle:

Sezon Hafta Skor

2015-2016 9. Fenerbahçe 1-1

15. Beşiktaş 2-1

2016-2017 5. Beşiktaş 2-2

11. Fenerbahçe 2-0

25. Trabzonspor 2-0

27. Medipol Başakşehir 4-0

2017-2018 10. Trabzonspor 2-1

12. Medipol Başakşehir 5-1

14. Beşiktaş 3-0

26. Fenerbahçe 0-0

2018-2019 4. Trabzonspor 4-0

14. Beşiktaş 1-0

16. Medipol Başakşehir 1-1

Derbi de kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda çıktığı son 8 derbide galibiyet elde edemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015’te Beşiktaş’ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 8 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahalardaki bu 8 derbide 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray’ın son 8 deplasman derbisindeki karnesi şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç

2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 1-0

2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 1-1

Süper Lig Beşiktaş 2-1

2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 2-2

Süper Lig Fenerbahçe 2-0

2017-2018 Süper Lig Beşiktaş 3-0

Süper Lig Fenerbahçe 0-0

2018-2019 Süper Lig Beşiktaş 1-0

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR