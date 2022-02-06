Galatasaray deplasmanda zorlanıyor

Bu sezon ligde11 deplasman maçına çıkan Galatasaray , 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. 11 gol atıp 13 gol yiyen Cim Bom, dış sahadaki son karşılaşmasında Hatay'a 4-2 mağlup olmuştu.

Taylan oynarsa 'dalya' diyecek

Cim Bom'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, ligde 'dalya' demeye hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcu bugün forma giyerse, 100. lig maçına çıkmış olacak. Galatasaray'da 66, Erzurum'da 31 ve Gençlerbirliği'nde 2 maçta görev alan Taylan, bu süreçte 8 gol 9 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray:7 Alanyaspor :3

İki takım ligde daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın galibiyet sayılarında Alanya'ya 7-3 üstünlüğü bulunuyor. Aslan'ın 24 golüne Turuncu Yeşilliler 13 golle cevap verdi.

Galatasaray'da 6 eksik

Galatasaray'da Muslera, Diagne, Işık Kaan ve kaleci Fatih, sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Omar da Kovid testi pozitif çıktığı için izolasyona alındı. Mohamed ise bugün Mısır formasıyla Afrika Kupası'nda final maçına çıkacak. Öte yandan Ömer Bayram da ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli futbolcu bugün kart görürse, haftaya Kayseri'ye karşı görev yapamayacak.

Emre Akbaba çok formda

Sarı-Kırmızılı ekibin Alanyaspor'a kiraladığı Emre Akbaba, son 3 lig maçında attığı 6 golle müthiş bir form grafiği yakaladı. Alanya, tecrübeli futbolcunun bonservisini almak istese de, Sarı-Kırmızılı kulübün olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.







