Galatasaray deplasmanda derbi galibiyetini unuttu

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasındaki derbi maçta deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Vofadone Park’ta oynanan karşılaşmada Umut Nayir’in 69. dakikada attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Galatasaray ligde 13 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 12’ye yükseltti.

Deplasmanda derbi galibiyetine hasret kaldı

Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda çıktığı son 10 derbide galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile dış sahada oynadığı son 10 derbinin 6’sını kaybederken, 4’ünde berabere kaldı.

Bu dönemde Beşiktaş’a konuk olduğu 5 derbide 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı 5 maçın 2’sini kaybederken, 3’ünde sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Galatasaray, ayrıca çıktığı son 18 derbide 8 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 2 galibiyet yaşayarak kötü bir performans ortaya koydu.

Son 8 maçta bir galibiyet

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta bir galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçteki tek galibiyetini Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor karşısında elde eden Galatasaray, bu kulvarda BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı, Beşiktaş’a yenildi.

Galatasaray, bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Belçika’nın Club Brugge takımıyla berabere kalırken, Fransa’nın Paris Saint-Germain ve İspanya’nın Real Madrid takımlarına mağlup oldu.

Yenilmezlik serisi sona erdi

Galatasaray’ın Süper Lig’deki 7 maçlık yenilmezlik serisi, Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor’a yenildikten sonra çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.

Galatasaray, Beşiktaş’a kaybederek ligde 7 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Vodafone Park’ta yine kazanamadı

Galatasaray, Beşiktaş’ın sahası Vodafone Park’ta oynadığı 4 maçta da galibiyet elde edemedi.

2016 yılında hizmete giren stattaki ilk maçında 2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, rakibine 2017-2018’de 3-0, 2018-2019’da 1-0 mağlup olmuştu.

Galatasaray, bugün oynanan müsabakayı da 1-0 yitirerek, bu statta galip gelmeyi başaramadı.

Deplasmandaki puan kaybı sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasman maçlarında puan kaybetmeye devam ediyor.Sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 5 lig maçının birini kazanırken, 2’sinde berabere kaldı, 2’sinde de mağlup oldu. Galatasaray, rakip sahalarda oynadığı müsabakalarda alması muhtemel 15 puanın 10’nu yitirdi.

Marcao cezalı duruma düştü

Galatasaray’da karşılaşmanın ikinci yarısında sarı kart gören Marcao, cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Belhanda ve Babel tartıştı

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaraylı futbolcular Younes Belhanda ile Ryan Babel arasında tartışma yaşandı. Pas tercihi nedeniyle çıkan tartışmada futbolcuların sert bir diyaloğa girdikleri görüldü.