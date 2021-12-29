Galatasaray-Denizlispor maçı sonrası Ömer Bayram: Utanmamız lazım!

Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Denizlispor 'u konuk etti. Normal süresi 3-3 biten maçın penaltı atışlarında rakibine 6-5 kaybeden ve kupaya veda eden Galatasaray'da Ömer Bayram, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Utanç verici bir durum olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'Utanmamız lazım'

''Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Olağanüstü bir maç. O kadar çok pozisyona girdik ki, 10 bile olabilirdi ama hikaye anlatmış oluyorum sonuca bakınca. Elendik. Utanç verici bir durum. Utanmamız da lazım. Camiamızdan, taraftarlarımızdan, hocamızdan özür dilememiz gerekiyor.''

'Ne anlatırsam hikaye'

''Sahaya çıktığında o kadar çok pozisyona girebiliyorsan bu maçı açık ara bir farkla kazanman lazım. İlk yarı istediğimiz gibi başladık. Pozisyona da girdik, atamadık. Kaleye gelen ilk pozisyon gol oldu. İkinci yarıya daha iyi başladık. 2 gol arka arkaya bulduk. Olağanüstü bir maç, ne anlatırsam hikaye.''







