Galatasaray-Denizlispor maçı sonrası Mohamed: Üzüntümüz çok büyük

Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Denizlispor 'u konuk etti. Normal süresi 3-3 biten maçın penaltı atışlarında rakibine 6-5 kaybeden ve kupaya veda eden Galatasaray'da Mostafa Mohamed, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın böyle maçları kazanması gerektiğini ve çok üzgün olduklarını vurgulayan Mısırlı forvet, şu ifadeleri kullandı:

''Üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok pozisyon kaçırdık. Galatasaray'ın böyle maçları kazanması gerekiyor. Çok özür diliyoruz çünkü bunları kaçırmamamız lazım. Atmak için oynuyoruz ama atamıyoruz, direkten dönüyor, başka bir şey oluyor. Çok özür diliyoruz. Söyleyecek bir şeyim yok.''







