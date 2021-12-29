Galatasaray-Denizlispor maçı sonrası Mohamed: Üzüntümüz çok büyük
Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çok üzgün olduklarını belirten Mohamed, ''Çok özür diliyoruz. Söyleyecek bir şeyim yok.'' dedi.
Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Denizlispor 'u konuk etti. Normal süresi 3-3 biten maçın penaltı atışlarında rakibine 6-5 kaybeden ve kupaya veda eden Galatasaray'da Mostafa Mohamed, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın böyle maçları kazanması gerektiğini ve çok üzgün olduklarını vurgulayan Mısırlı forvet, şu ifadeleri kullandı:
''Üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok pozisyon kaçırdık. Galatasaray'ın böyle maçları kazanması gerekiyor. Çok özür diliyoruz çünkü bunları kaçırmamamız lazım. Atmak için oynuyoruz ama atamıyoruz, direkten dönüyor, başka bir şey oluyor. Çok özür diliyoruz. Söyleyecek bir şeyim yok.''