Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet özlemi Antalyaspor maçında sona eren Galatasaray Türkiye Kupası'nda Denizlispor'la karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek. Fatih Terim'in daha çok forma şansı bulamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. ASPOR'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray'da Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Türkiye Kupası maç programı

28 Aralık Salı:

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor (Yeni Hatay)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor (Medical Park)

21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor (Nef)

29 Aralık Çarşamba:

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe -Afjet Afyonspor (Ülker)

30 Aralık Perşembe:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş -Altay (Vodafone Park)