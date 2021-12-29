Süper Lig'deki 7 haftalık galibiyet hasretini Antalyaspor'u yenerek dindiren Cim Bom, bugün 5. Tur karşılaşmasında 1. Lig temsilcisi Denizlispor'u konuk etti. Mücadelenin normal süresi Alpaslan Öztürk, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed ile İlhan Depe, Brahim Darri ve Victor Nelsson'un (k.k) golleriyle 3-3 sona erdi. Uzatmalardan gol sesi çıkmadı, penaltılarda kazanan ise 6-5'lik skorla Denizlispor oldu.

Bu sonuçla 1.Lig ekibi Horozlar Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 Turu'na yükseldi. Aslan ise turnuvaya havlu attı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, maç başladı.

3' Hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta Emre Kılınç topla buluştu, içeri harika ortaladı ancak penaltı noktası üzerinde oldukça müsait olan Mostafa Mohamed topu auta gönderdi.

6' Sarı-Kırmızılılar yine sağ kanattan geldi, bu kez Morutan içeri ortaladı, kale dibinde boşta kalan Cicaldau kafayı vurdu ancak kaleci Abdülkadir başarılı.

GOL

9' Denizlispor ilk kez Galatasaray sahasına girdi, savunma arkasına sarkıp kaleci İsmail'le karşı karşıya kalan İlhan Depe, İsmail'e pas fake'i atıp, önünü açtı ve topu boş kaleye yuvarladı. Denizlispor 1-0 önde.

14' Cicaldau orta alandan serbest vuruşu kullandı, ceza alanı içinde Denizlispor savunması ters bir vuruş yaptı, top kornere gitti.

ABDÜLKADİR'DEN ART ARDA 3 KURTARIŞ!

23' Oğulcan önünde seken topa beklenmedik bir anda vurdu, kaleci Abdülkadir yatarak topu çıkardı, dönen top Mostafa'da kaldı. Mısırlı yıldız içeri ortaladı önce Barış Alper vurdu, köşeye giden topu Abdülkadir kurtardı, seken topa kale dibinden Cicaldau vurdu, Abdülkadir bir kez daha başarılı.

GOL

28' Alpaslan Öztürk ceza yayının biraz gerisinin sağ çaprazından kaleye çok sert vurdu, Abdülkadir'in ayağına çarpan top fileleri sarstı. Durum şimdi 1-1.

32' Barış Alper sol kanattan içeri çevirdi, Muhammet vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL

38' Gökhan Süzen'in pasında savunma arkasına bu kez Brahim Darri sarktı. İsmail'le karşı karşıya kalan Darri aşırtma vuruşla skoru 2-1'e getirdi. Böylece Horozlar ikinci isabetli şutunda 2. golünü buldu.

DİREK

44' Taylan'ın ara pasında topla buluşan Mostafa Mohamed, kaleci Abdülkadir'in önde olduğunu görünce açısını kaybetmesine rağmen sert bir vuruş yaptı, top direkten dışarı çıktı.

45' +3 ekleniyor ilk yarıya.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

GOL

48' Ömer Bayram orta alandan serbest vuruşu kullandı, Mostafa Mohamed indirdi, Halil tamamladı. 3 dokunuşla gol geldi. Skor 2-2.

GOL

49' Santranın hemen ardından Mostafa Mohamed ceza alanında topla buluşup harika döndü, topu tavana vurdu ve Galatasaray ilk kez öne geçti: 3-2.

51' Denizli atağında Darri şansını denedi kaleci İsmail başarılı.

57' Emre uzaklardan şansını denedi ancak top kalecinin kucağında kaldı.

58' Mohamed ceza yayının solundan şansını denedi, kaleci Abdülkadir iki hamlede başarılı.

60' Halil sağ kanattan içeri çevirdi, penaltı noktası üzerinden Mohamed çok şık bir pas attı Kerem'e ancak genç oyuncu topu müsait pozisyonda kaleci Abdülkadir'e nişanladı.

DİREK

64' Morutan, Denizlispor savunması arasına daldı, 3 kişinin arasından çıkıp vurdu kaleci Abdülkadir çıkardı, seken topu Mohamed tamamlamak istedi ancak Mısırlı yıldıza yine direk izin vermedi.

67' Mohamed penaltı noktası üzerinden şansını denedi ancak savunmadan hayati müdahale...

83' Ceza sahası içinde topla buluşan Leo Schwechlen, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci İsmail Çipe kurtarıyor.

84' Kerem Aktürkoğlu bir anda kaleci Abdülkadir'le karşı karşıya kaldı fakat kaleci yine başarılı.

90' +6 ekleniyor son bölüme.

GOL

90+8'de Denizlispor art arda kullandığı kornerlerin sonucunda karambolde golü buldu ve maç uzatmalara gidiyor..

İlk uzatma devresi başladı

92' Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

İlk uzatma sona erdi.

İkinci uzatma devresinde ilk düdük çaldı

111' Oğulcan Çağlayan atağa katıldı, ceza sahası dışı sağ çaprazından vurdu ancak isabet sağlayamadı.

116' Denizlispor'da pas hatası sonrasında Halil araya girdi, kaleciyle karşı karşıya kalan genç oyuncu ceza alanına girerken vurdu, Abdülkadir çıkardı, seken topta Mohamed şansını denedi kaleci Abdülkadir yine başarılı.

119' Oğulcan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Berkan vurdu, top üstten dışarda.

120' +1 eklendi.

İkinci uzatma devresi de bitti. Mücadelede seri penaltı atışları yapılacak.

Galatasaray

Nelsson (Attı)

Halil Dervişoğlu (Attı)

Taylan Antalyalı (Attı)

Mohamed (Attı)

Aanholt (Attı)

Oğulcan Çağlayan (Kaçırdı)

Denizli

Gökhan Süzen (Attı)

Muhammed Gönülaçar (Attı)

Mustafa Çeçenoğlu (Attı)

Özer Özdemir (Attı)

Abdülkadir Sünger (Attı)

Leo Schwechlen (Attı)

..Ve penaltılarda kazanan Denizlispor oluyor. Yeşil-Beyazlılar 6-5'lik penaltı serisiyle adını son 16 turuna yazdırdı. Galatasaray ise kupaya veda etti.

Galatasaray - Denizlispor 11'ler

Galatasaray: İsmail, Ömer, Marcao, Alpaslan, Oğulcan, Taylan, Cicaldau, Emre Kılınç, Barış Alper, Morutan, Mostafa.

Denizlispor: Abdülkadir, Emre, Erdal, Muhammet, Gökhan, Muhammed, Mustafa, Özer, Bünyamin, İlhan, Darri.

Galatasaray'da Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Terim'in cezası bitiyor!

6 maçlık men cezasını tamamlayan teknik direktör Fatih Terim, bu karşılaşmada takımının başında yer alabilecek. Tecrübeli çalıştırıcı, kupada yola devam edebilmek için, as kadroyla takımını sahaya sürecek. Denizli mücadelesine yönelik son idmanını dün akşam yapan Sarı-Kırmızılılar, maç saatini beklemeye başladı. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular için tatil dönemi başlayacak.

Türkiye Kupası maç programı

28 Aralık Salı:

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor (Yeni Hatay)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor (Medical Park)

21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor (Nef)

29 Aralık Çarşamba:

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe -Afjet Afyonspor (Ülker)

30 Aralık Perşembe:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş -Altay (Vodafone Park)