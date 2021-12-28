Galatasaray 'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Süper Lig 'deki 7 haftalık galibiyet hasretini Antalyaspor'u yenerek dindiren Cim Bom, bugün 5. Tur karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Denizlispor 'u konuk edecek. Nef Stadı'ndaki mücadeleyi kazanan taraf, kupada adını son 16 turuna yazdıracak. 6 maçlık men cezasını tamamlayan teknik direktör Fatih Terim, bu karşılaşmada takımının başında yer alabilecek.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR CANLI İÇİN TIKLAYINIZ

Tecrübeli çalıştırıcı, kupada yola devam edebilmek için, as kadroyla takımını sahaya sürecek. Denizli mücadelesine yönelik son idmanını dün akşam yapan Sarı-Kırmızılılar, maç saatini beklemeye başladı. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular için tatil dönemi başlayacak.

Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Denizlispor maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. A SPOR'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray - Denizlispor ilk 11'ler:

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Ömer, Taylan, Cicaldau, Morutan, Emre, Barış, Mohamed

Denizlispor: Abdülkadir, Emre, Erdal, Muhammet, Gökhan, Muhammed, Mustafa, Özer, Bünyamin, İlhan, Darri