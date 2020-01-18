Galatasaray - Denizlispor (CANLI)

Galatasaray, Süper Lig’in 18. ve ikinci yarının ilk hafta müsabakasında Yukatel Denizlispor’u konuk ediyor. Galatasaray'da yeni transfer, Marcelo Saracchi mücadeleye 11'de başladı. Sekidika ise yedekler arasında. Galatasaray ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak için rakibini eli boş göndermek istiyor. Denizlispor ise deplasmanda rakibi karşısında sürpriz peşinde...

MAÇ BAŞLADI! CANLI AKTARIYORUZ...

3-DAKİKA - Galatasaray'da Marcao Aissati'ye yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Gelecek hafta Konyaspor maçında oynamayacak.

17 -DAKİKA - Ömer Bayram'ın harika pasında Falcao müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Top Stachowiak'da kaldı.

22 -DAKİKA - Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşu kaleciden dönüyor.

28 -DAKİKA - Saracchi'nin ortasında Emre Akbaba Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.





GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇINA SONRAKİ GOL ATAR'A MUHTEŞEM ORAN!

Emre Akbaba 253 gün sonra ligde forma giydi

2018-2019 sezonunun 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Emre Akbaba, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yine deplasmanda oynanan Rizespor maçıyla sahalara dönmüştü. Denizlispor maçına 11’de başlayan Emre, 253 gün sonra Süper Lig’de forma giydi. 27 yaşındaki futbolcuya müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarrachi 11'de, Sekidika yedek

Devre arası transfer döneminde Alman ekibi RB Leipzig’den kiralık olarak transfer edilen Marcelo Saracchi de ilk resmi maçına Denizlispor karşısında çıktı. Bir diğer yeni transfer Jesse Sekidika yedek kulübesinde yer alırken, sıtma teşhisi konulan ve dün taburcu olan Henry Onyekuru maçı tribünden takip etti. İkinci devre lisansı çıkan Linnes de kupa maçının ardından ligde de görev aldı.

Maçın başlamasından önce Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim’e taraftarlar tarafından yoğun ilgi vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Terim’e tezahüratlar yaparken, deneyimli teknik adam da tribünlere giderek karşılık verdi.

Galatasaray - Denizlispor 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Onazi, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega

Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda oynanan maç saat 16.00’da başladı. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr...