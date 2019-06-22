Galatasaray Deniz Türüç transferini bitiriyor!

Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz gibi Türkiye Ligi’ni iyi bilen isimlerle prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Süper Lig’den bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Cim-Bom, Kayserispor’un yetenekli futbolcusu Deniz Türüç’ü renklerine bağlıyor.

Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcunun transferinde ilk kez mutlu sona çok yaklaştı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın, geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği Kayserispor Başkanı Erol Bedir’e resmi teklifini sunduğu, tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.

Galatasaray’ın Kayserispor ile 1 sene daha sözleşmesi kalan 26 yaşındaki futbolcu için ilk planda 2.5 milyon euro önerdiği öğrenildi. Daha önce yıldız futbolcu için 10 milyon euro isteyen Kayserispor’un ise bu kez 3.5 milyon euro istediği, bunun sonrasında da Cim-Bom’un önerisini 3 milyon euroya çıkardığı bildirildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın da an meselesi olduğu öğrenildi.

Galatasaray’ın Deniz Türüç için Kayserispor ile anlaşma noktasına gelirken, yetenekli futbolcu da transfer olmak istediğini kulübüne iletti. Kayseri ekibinin, yaşadığı ekonomik problemlerden dolayı Deniz’i bu sene satmak amacında olduğu ve şu ana kadar da en cazip teklifi Galatasaray’dan aldığı belirtildi. Aslan büyük ihtimalle haftaya Deniz’i bitirecek.

Kaynak: Skorer