Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

22 Aralık 2018, Cumartesi 21:53
- A +
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve destek çalışmaları yaptığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

Emre Akbaba’nın fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.

System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.