Galatasaray, Demba Ba transferini bitiriyor

Gomis’in yokluğunu ilk yarıda fazlasıyla hisseden Galatasaray, devre arası transferinde en büyük ağırlığı forvete verdi... Alan ile el sıkışan Cim Bom, bir santrfor daha alacak.

Falcao için nabız yoklayan Sarı-Kırmızılılar, yüksek maliyet nedeniyle bu ismi rafa kaldırdı. Monaco’da yıllık ücreti 9 milyon Euro olan Kolombiyalı yıldız, Galatasaray’dan ısrarla 3.5 senelik kontrat talep etti.

Cim Bom ise sponsor desteği ile Falcao’yu en fazla 1.5 yıllığına kiralamayı düşünüyordu. Ancak taraflar arasındaki bu uçurum, yönetimi listedeki diğer isme yöneltti: Demba Ba.

Daha önce Senegalli santrfor ile temas kuran ve olumlu geri dönüş alan Sarı-Kırmızılılar, rotayı tamamen yıldız isme kırdı.

Demba Ba, Türkiye’ye dönmek isterken, Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor.

Listede bir adım önde

Yönetim, Shanghai Shenhua’dan 6 aylığına Ba’yı kiralamayı planlıyor. Çin kulübüyle görüşmeleri bizzat Demba Ba’nın yürüttüğü öğrenilirken, Galatasaray’ın maaş olarak düşündüğü rakam 1.5 milyon Euro.

Demba Ba, hem uygun maliyeti hem de Süper Ligi yakından tanıması nedeniyle, listedeki diğer isimlere göre ön plana çıkıyor.

Türkiye'de 35 golü var

Daha önce 2 farklı dönemde Beşiktaş formasını terleten Demba Ba, yarım sezon da Göztepe’de görev yaptı. Her iki takımda da beklentileri fazlasıyla karşılayan tecrübeli oyuncunun performansı istatistiklere yansıdı.

Beşiktaş’ta toplam 46 maça çıkıp 28 kez rakip fileleri havalandıran Ba, 7 asist yaptı. 33 yaşındaki santrfor, Göztepe’de ise 13 maçta 7 gol, 1 asistle oynadı.

Demba Ba’nın Türkiye’de toplamda 59 karşılaşmada 35 golü var.