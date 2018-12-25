Galatasaray Demba Ba transferi için geri sayımda

Ara transferde forvet sorununu çözmek isteyen ve iki golcü almayı hedefleyen Galatasaray’da gözler ilk olarak Demba Ba’ya çevrilmiş durumda.

Çin’de Shanghai Shenhua takımında oynayan Senegalli futbolcuyu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralamak isteyen Sarı-Kırmzılar Çinli yöneticilerin kararını bekliyor.

Çin’den onay gelirse hemen ikinci golcü için çalışmalara hız verecek olan Cim-Bom, yine Çin’de Guangzhou’da oynayan Alan’i listenin ikinci sırasına aldı. Nice’re forma giyen Balotelli ile Chelsea’li Batshuayi de alternatif diğer isimler.

Kaynak: Star