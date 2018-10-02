Galatasaray dalya peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz’in Porto takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini arayacak. Sarı-Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında önce çıktığı 272 müsabakanın undan galibiyetle ayrıldı. 102 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

373 attı, 404 yedi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Porto ile yapacağı maçla Avrupa’daki 273. maçına çıkacak. Sarı- Kırmızılı ekip, rakibini yenmesi durumunda Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacak. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran Aslan, kalesinde ise 404 gole engel olamadı.

En farklı mağlubiyet

Sarı-Kırmızılı takım, 1972-1973 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih’e 6-0 kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgisini aldı.

En farklı galibiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya karşısında yaşadı. UEFA Avrupa Ligi 2009-2010 sezonu 3. ön eleme turu rövanş maçında İsrail’in Maccabi Netanya ekibini konuk eden Aslan, Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan maçı 6- 0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı. Galatasaray, İsrail’deki mücadeleden de 4-1’lik skorla galip ayrılmıştı.

﻿﻿Galatasaray’a oran dopingi!

Porto maçı öncesi İddaa oranları açıklanırken, Galatasaray’a verilen rakamlar, Sarı-Kırmızılılar’ı bir hayli motive edecek gibi görünüyor! Ev sahibi takımın galibiyetine 1.35, beraberliğe 3.60, Galatasaray’ın galibiyetine ise 5.50’lik oran veriliyor. Grup lideri olmasına karşın Cim Bom’a bu kadar az şans tanınması, Galatasaraylı oyuncuların maça daha fazla motive olmasını sağlayabilir.

Avrupa’daki önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa’nın dışında Avrupa’da birçok önemli başarıya imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan Cim Bom, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Kura çekimiyle çeyrek finalde

Aslan, 1969-70 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.



