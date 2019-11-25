Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon A Grubu'nda çıktığı 4 maçta 1 beraberlik alabilen Galatasaray 5. maçta Club Brugge ile bu kez kendi sahasında karşılaşacak. Galatasaray Belçika ekibini yenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor. Club Brugge'de kiralık olarak oynayan Mbaye Diagne bu maçın kadrosunda yer almıyor. Sarı-Kırmızıl takımda ise bir çok sakat futbolcu bulunuyor. Andone ve Falcao sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Muslera'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Kasım Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadele beIN SPORTS1 HD'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray’da 4 sakat, bir cezalı

Galatasaray’da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.

Uruguay Milli Takımı’ndan sakat dönen ve Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera’nın yarın sahada yerini alması bekleniyor.

Gol atamayan tek takım

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor. Toplam 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçlarının ardından Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

Club Brugge’de Diagne kadroda yok

Club Brugge’ün sezon başında Galatasaray’dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakada forma giymeyecek. Belçika ekibinin teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu karşılaşmanın kamp kadrosuna almadı. Club Brugge’de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapmayacak.