Galatasaray Club Brugge maçı 11'leri açıklandı. Fatih Terim tamamı yabancılardan oluşan bir 11'le Club Brugge karşısında mücadele edecek. Futbolseverler UEFA'nın bu sezon yaptığı düzenleme sonrası maçların başlama saatini de merak ediyor. Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, sorusunun yanıtları haberimizin devamında.

Club Brugge-Galatasaray maçında ilk düdük Türkiye saati ile 19.55'te çalacak. Galatasaray'ın şampiyonlar ligindeki bu ilk mücadelesi beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ve şifreli ekranlara gelecek.

Galatasaray'ın Club Brugge maçı 11'i

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Falcao

Galatasaray'ın fikstürü

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY

TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid

1 EKİM SALI

TSİ 19.55 / Real Madrid - Club Brugge

TSİ 22.00 / GALATASARAY - PSG

22 EKİM SALI

TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG

TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

TSİ 19.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid

Club Brugge - Galatasaray maçı istatistikleri

- Club Brugge, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 20 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Bu maçların 11’ini kaybetti.

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı 102 grup maçında 25 Galibiyet 25 Beraberlik 52 Mağlubiyet aldı.

- Club Brugge son 23 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 6’sında gol yemedi.



