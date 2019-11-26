Galatasaray - Club Brugge canlı izle (GS - Brugge canlı yayın)

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk ediyor.

Galatasaray'ın, Club Brugge karşısında alacağı galibiyet UEFA Avrupa Ligi yolunda büyük avantaj sağlayacak.

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Maç başladı.

2. dakikada Galatasaray, önemli bir şans yakaladı. Ömer Bayram'ın uzak mesafeden serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu Mignolet, direk dibinden çıkarırken dönen topta Feghouli'nin içeri yaptığı ortaya rövaşata ile Adem Büyük'ün vuruşu, üstten dışarı gitti.

9. dakikada Club Brugge'ün sağ kanattan Krepin Diatta ile ön direğe kullandığı kornerde savunmadan gelen Mechele'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.

GOL | 11. dakikada Galatasaray, Adem Büyük ile golü buldu. Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortada topu çok şık şekilde kontrol eden Adem Büyük, uzak köşeye çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

SARI KART | 14. dakikada Mario Lemina, Openda'ya yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

17. dakikada Galatasaray ceza sahasına yapılan ortaya Marcao ile yükselen Muslera topu uzaklaştırırken Brezilyalı oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda Club Brugge atağı devam etti ve Dennis'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş bir kez daha Muslera'da kaldı.

22. dakikada Brugge sağ kanattan etkili gelirken yapılan ortada Openda'nın vuruşu dışarı gitti ki pozisyonun sona ermesiyle yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

23. dakikada Club Brugge'ün sol kanattan geliştirdiği atakta Krepin Diatta'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

SARI KART | 28. dakikada Club Brugge'de Ricca, Mariano'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 31. dakikada tehlikeli gelişen Galatasaray atağında Ömer Bayram'ı düşüren Brugge'ün sağ beki Clinton Mata, sarı kart gördü.

SARI KART | 33. dakikada Club Brugge'ün tacı çabuk kullanmasını engelleyen Mariano, sarı kart gördü.

Muslera'dan üst üste kurtarışlar!

36. dakikada Club Brugge, oldukça etkili geldi. Vanaken'in kafa vuruşuyla sağ kanada açılan topta Diatta'nın ortasında Openda ön direkte etkili bir vuruş yaparken Muslera, başarılı kurtarışla topu kornere çeldi.

36. dakikada kullanılan Club Brugge kornerinde Vanaken'in yaptığı kafa vuruşu yine Muslera'da kaldı.

39. dakikada Club Brugge'ün çıkarken yaptığı top kaybı sonrası Seri, sol kanattan topu içeri ortaladı. Savunmadan seken topla sol çizgide buluşan Adem Büyük'ün altı pasta topu kale önüne çevirmesine yine savunma izin vermedi.

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Galatasaray - Club Brugge ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Adem

Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Balanta, Vanaken, Rits, Bonaventure, Diatta, Openda

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Fatih Terim'den Muslera açıklaması

Aslan'ın patronu Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için düzenlenen basın toplantısı öncesi yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Muslera'nın Club Brugge maçında oynayabileceğini açıkladı.

Galatasaray’da 4 sakat, bir cezalı

Galatasaray’da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.

Uruguay Milli Takımı’ndan sakat dönen ve Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera’nın yarın sahada yerini alması bekleniyor.

Gol atamayan tek takım

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor. Toplam 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçlarının ardından Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

Club Brugge’de Diagne kadroda yok

Club Brugge’ün sezon başında Galatasaray’dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakada forma giymeyecek. Belçika ekibinin teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu karşılaşmanın kamp kadrosuna almadı. Club Brugge’de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapmayacak.

Galatasaray, Avrupa’da 284. kez sahne alıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında yarın Belçika’nın Club Brugge ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 284. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 283 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 422 gole engel olamadı.

Galatasaray’ın tarihinde mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53

UEFA Şampiyonlar Ligi 114 28 28 58 111 191

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22

Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55

UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 77 29 25 23 120 100

UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1

TOPLAM 283 99 74 110 376 422

Müzede 2 Avrupa kupası

Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa’da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal’ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa’yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid’i eleyerek kazandı.

Avrupa’da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa’nın dışında Avrupa’da birçok önemli başarıya imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası’nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan’a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya’nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş’e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4’erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid’e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid’e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu. Şampiyon Kulüpler Kupası’nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih’le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya’nın başkenti Roma’da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

En farklı galibiyet ve mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 2009-2010 sezonu 3. ön eleme turu rövanş maçında İsrail’in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan maçı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih’e, bu sezon da Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e 6-0’lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini aldı.

Belçika takımlarıyla 8. maç

Galatasaray, Club Brugge karşılaşmasıyla Belçika takımlarına karşı 8. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Belçika temsilcileriyle oynadığı 7 karşılaşmanın 3’ünde berabere kalırken, 4’ünde mağlup oldu. Bu maçlarda 4 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 16 gole engel olamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarında Club Brugge ile yaptığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.