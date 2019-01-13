Galatasaray'da golcü transferi için adaylar çoğalıyor... Sarı-Kırmızılılar, transfer dönemi start aldığından beri Alan, Demba Ba, Tetteh ve Batshuayi ile temas kurdu. Aslan'ın listesine yeni bir isim daha eklendi. Marsilya forması giyen Clinton N'Jie... Cimbom, 25 yaşındaki Kamerunlu golcü için kolları sıvadı.

TOTTENHAM'DA DA OYNADI

2017'de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan Marsilya'ya transfer olan Njie, güçlü fiziği son vuruşlardaki becerisiyle dikkat çekiyor. N'Jie, bu sezon Marsilya formasıyla 5 maçta 1 gol kaydetti.

26 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Clinton Njie, santrfor olmasına rağmen kanatlarda da görev yapabiliyor. 26 kez Kamerun Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi ise 2020 yılında sona eriyor.

MARSİLYA SICAK BAKIYOR

Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Fransa'ya çıkarma yaparak N'Jie için masaya oturması bekleniyor. Marsilya'nın Galatasaray'ın kiralama teklifine olumlu cevap vermesi bekleniyor. (Takvim)