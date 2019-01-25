Santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray’a Fransa’dan da bir isim yazıldı. Sarı-Kırmızılılar’ın daha önce de gündemine aldığı Marsilya’nın Kamerunlu forveti Clinton N’Jie için yeniden temas kuracağı iddia edildi. Aslan’ın 25 yaşındaki futbolcu için en büyük kozu ise Marsilya’nın Mario Balotelli’yi kadrosuna katması. Mavi-Beyazlı ekip, hücum hattında yer alan N’jie ile Kostas Mitroglou ikilisinden birini takımdan göndermeye sıcak bakıyor.