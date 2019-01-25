Galatasaray Clinton N'Jie için yeniden harekete geçti

Galatasaray'ın daha önce de ilgilendiği forvet Clinton N'Jie ile yeniden temas kuracağı iddia edildi.

25 Ocak 2019, Cuma 07:19 Son Güncelleme:
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Galatasaray Clinton N'Jie için yeniden harekete geçti

Santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray’a Fransa’dan da bir isim yazıldı. Sarı-Kırmızılılar’ın daha önce de gündemine aldığı Marsilya’nın Kamerunlu forveti Clinton N’Jie için yeniden temas kuracağı iddia edildi. Aslan’ın 25 yaşındaki futbolcu için en büyük kozu ise Marsilya’nın Mario Balotelli’yi kadrosuna katması. Mavi-Beyazlı ekip, hücum hattında yer alan N’jie ile Kostas Mitroglou ikilisinden birini takımdan göndermeye sıcak bakıyor.

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