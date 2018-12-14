Galatasaray City! Guardiola listeyi sunacak, Fatih Terim onaylayacak!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İngiltere seyahatinden iyi haberle döndü. Uzun süredir görüştüğü İngiliz kulübünün daveti üzerine önceki gün Manchester’a giden Cengiz, ‘bedelsiz futbolcu kiralama’ teklifinde bulunduğu City yetkililerinden olumlu yanıt aldı. Başkan Cengiz, petrol devi BP’nin üst düzey yöneticilerinden Tufan Erginbilgiç’in aracılık ettiği görüşmelerde Manchester City’e, “Kadroya giremeyen oyuncularınızı bedelsiz olarak bize verin. Galatasaray’da oynayıp kendini geliştirsin, herkes kazansın” dedi.

DENAYER DE M.CİTY'DEN GELMİŞTİ

Daha önce iki kez Galatasaray’a kiraladığı Jason Denayer’i, sarı kırmızılı takımda gösterdiği gelişim sayesinde 6.5 milyon Euro’ya Lyon’a satan Manchester City yöneticileri, Galatasaray’ın bu teklifini kabul etti. Ocak ayında kadrosunu 2 santrfor, 1 stoperle güçlendirmeyi planlayan sarı kırmızılılar şimdi İngiliz kulübünün kendilerine vereceği oyuncu listesini beklemeye başladı. Manchester City Menajeri Pep Guardiola’nın kadroda düşünmediği ve ‘kiralık gidebilir’ dediği futbolcuların isimleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e bildirilecek. Ardından, Terim’in onay verdiği isimler transfer edilecek.

TERİM, "ÇOK TRANSFER YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Galatasaray ile Manchester City arasındaki iş birliği anlaşması önümüzdeki Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek. Sarı kırmızılı kulüp ihtiyaç duyduğu futbolcuları herhangi bir kiralama ücreti ödemeden renklerine katacak. UEFA’nın getirdiği bonservis-transfer kısıtına uymak zorunda olan Galatasaray, bu anlaşma sayesinde transferi ucuza bitirme imkanı bulacak. Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, Porto maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Herkes değişikliklere hazır olsun. Biz sadece santrfor aramıyoruz. Değişmesi gereken çok mevki var. Derin ve alternatifli bir kadro kuracağız” diyerek, takımda önemli değişiklikler yapacağını ifade etmişti.