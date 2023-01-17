Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray , ilk yarının bitmesiyle birlikte rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmişti. Ligde 8'de 8 yaparak yoluna devam eden ve bu süreçte Beşiktaş , Başakşehir, Fenerbahçe gibi direkt rakiplerini geçen Sarı-Kırmızılı ekip, kupada da Alanyaspor'la kapıştı. Deplasmanda oynayan Aslan, ligde son olarak Trabzonspor'u 5-0 gibi farklı skorla geçen Akdeniz ekibini 2-1 yıkmayı başardı.

60'ta girdi, 67'de attı

Cim Bom'a turu getiren golleri 16'da Victor Nelsson ve 38'de Dries Mertens attı. Turuncu-Yeşilliler'de 60'ta oyuna giren Ivan Cavaleiro 67'de ağları havalandırsa da bu gol Alanyaspor'a yetmedi ve çeyrek final biletini alan ekip Galatasaray oldu. Böylece Cim Bom resmi maçlardaki galibiyet serisini tam 11 maça çıkardı, Francesco Farioli'li Alanya ise turnuvaya veda etti.

CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı, maç başladı.

DİREK!

4' İlk tehlikeli atak Alanyaspor'dan... Eduardo ceza yayının çevresinden bir noktadan çok sert vurdu, top üst direkten döndü, Efecan kontrol etmek isteyince elle oynadı ve düdük çaldı.

13' Hızlı gelişen Alanyaspor hücumunda Eduardo'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Efecan vuruşunu yaptı ancak Okan topu kornere çeldi.

GOL!

16' Mertens orta alana yakın bir noktadan serbest vuruşu ceza alanı içine doğru kullandı, Nelsson kafayı vurdu ve Runnarsson'u mağlup etmeyi başardı. Galatasaray deplasmanda 1-0 önde.

29' Sağ kanatta topla buluşan Yunus , ceza sahası dışı sağ çaprazdan ters köşeye doğru çok sert vuruyor ancak top yandan auta gidiyor.

30' Berkan uzaktan şansını denedi fakat kaleci Runnarsson'un üstüne.

ÇOK NET KAÇTI!

33' Rakipten kaptığı topla rakip ceza alanına ilerleyen Mertens kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Runnarsson'u geçemedi.

GOL!

38' Mertens ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan uzak direğe doğru şık bir vuruş yaptı ve skoru 2-0'a getirdi!

45' İlk yarının sonuna +7 ekleniyor.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

GOL İPTAL!

50' Fer uzun oynadı, Eduardo vuramasa da Nelsson'a çarpan top ağlara gitti. Ancak ofsayt bayrağı havada, gol iptal.

GOL!

67' Candeias sağ kanattan ceza sahasına yerden bir top attı, Ivan Cavaleiro ceza alanında net bir vuruşla ağları sarstı. Skor şimdi 2-1.

79' Yunus, Barış Alper'i gördü, Barış ceza alanına girer girmez sol çaprazdan vurdu ancak kaleci çıkarttı, korner.

90' Mücadelenin sonuna +10 ekleniyor.

Karşılaşmada son düdük çaldı, maç bitti. Galatasaray çeyrek finalde, Alanyaspor'dan kupaya veda.

Alanyaspor-Galatasaray 11'ler:

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Ferhat, Efkan, Eduardo, Fatih, Balkovec, Yusuf, Lusamba

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Yunus, Gomis.