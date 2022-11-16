Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Kupası 16’lı final turu rövanş maçında Avusturya'nın Union Raiffeisen Waldviertel ekibine konuk oldu. Avrupa macerasına 3-0’lık galibiyetle başlayan Sarı Kırmızılılar, deplasmanda oynanan rövanş mücadelesinin ilk iki setini kazanarak bir üst tura çıktı.

Galatasaray, Zwettl Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden, 26-28, 22-25, 21-25’lik setlerde 3-0 galip ayrıldı. Cim Bom, bu sonuçla CEV Kupası’nda 8’li final turuna yükselerek son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Galatasaray'da 13 sayıyla en skorer oyuncu Burak olurken, Thomas ve Morteza12’şer sayı, Oğuzhan 6, Hakkı, Selim, Onur 3’er, Emir Kaan ve Yasin 2’şer, Aykut ise 1 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.



