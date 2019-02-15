Galatasaray CEV Cup’ta Yarı Finalde

CEV Cup 4’lü Finaller Turu rövanş maçında Belçika’nın Lindemans AALST takımına konuk olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV CUP’ta yarı finale yükseldi.

15 Şubat 2019, Cuma 02:06
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Galatasaray CEV Cup’ta Yarı Finalde

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4’lü final turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Lindemans’a deplasmanda 3-2 mağlup olmasına karşın yarı finale yükseldi.

İstanbul’da yapılan ilk müsabakada Lindemans’a 3-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, bu sonuçla CEV Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı.

Aalst kentinde oynanan karşılaşmadan Galatasaray, 21-25, 25-22, 25-16, 20-25 ve 15-9’luk setlerle mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, CEV Kupası yarı finalinde Rusya’nın Kuzbass Kemerovo takımıyla mücadele edecek.

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