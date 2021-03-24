Voleybolda Avrupa’nın iki numaralı turnuvası olan CEV Cup’ta Galatasaray 3. finalinde de kupaya ulaşamadı. 2012’de İtlaya’nın Yamamay, 2016’da Rusya’nın Dinamo Krasnodar takımına kaybeden Sarı-Kırmızılılar 5 yıl sonra İtalyan ekibi Saugella Monza karşısında da aynı sonu yaşadı. Geçtiğimiz hafta İtalya’da Monza’ya 3-0 mağlup olan temsilcimiz, rövanşı altın sete taşıyıp kupa şansını sürdürmek için 3-0 veya 3-1 kazanması gereken maça istediği gibi başlayamadı. Rakibin bloklarına engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, 25-17’yle ilk seti kaybetti.

MVP Alessia Orro

1-0 öne geçen rakibe şampiyonluk için bir set daha alması yetiyordu. İtalyanlar konsantrasyon sorunu yaşamadan başladıkları oyunda arayı açtı ve 25-19’la ikinci seti de kazandı. Bu sonuçla Monza şampiyonluğu da garantilemiş oldu. Üçüncü sete rakip takım ilk 6’sında 5 oyuncu değişikliği yaparak başladı. Skor dengede gitse de Monza son bölümde oyuna ağırlığını koyup 25-19’la seti, 3-0’lık skorla da maçı kazandı. Finalin en değerli oyuncusu (MVP) Monza’dan Alessia Orro seçildi.

Dört finalde kupa yok

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı CEV Cup’ta ilk finalini 2012’de İtalya’nın Yamamamy Busto Arsizio takımıyla oynadı. 3-1’lik biten oyunlardan sonra temsilcimiz altın setle kupayı kaptırdı. 2016’da Rusya’nın Dinamo Krasnodar takımını İstanbul’da 3-2 yenen Aslan, rövanşta 3-0’la kupadan olurken dün gece de İtalya’nın Monza takımı önünde kupa zaferi gelmedi. Aslan’ın erkek voleybol takımı da yine CEV Cup’ta 2019’da Trento’ya 3-0 ve 3-2’yle kaybetti.

Yalnız bırakmadılar

Pandemi kuralları nedeniyle belirli sayıda davetli finali izleyebilirken içeri giremeyen Galatasaraylılar salon dışından voleybolcuları destekledi. Oyuncular da araçtan indikten sonra alkışlarla karşılık verdiler.

Monza’nın ikinci zaferi

İtalyan ekibi iki sezon önce Challange Cup’ta finalde Aydın Büyükşehir’i deplasmanda 3-0, sahasında da 3-1 yenerek kupayı almıştı.

İkincilik ödülü Cengiz’den

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da final rövanşında Kadın Voleybol Takımı’nı yalnız bırakmadı. Albayrak futbol maçlarında görmeye alıştığımız heyecanlı hareketleriyle dikkatleri çekti. Maçın bitiminde Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler Sarı-Kırmızılı oyuncuları mücadelelerinden ötürü alkışladılar. Mustafa Cengiz, Galatasaraylı oyuncuların madalyalarını takdim etti.