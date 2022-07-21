2020-2021 sezonun başında Altay'dan 1,5 milyon euro bonservis + 1,5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar için Fransa'da işler yolunda gitmiyor.

Bonservis ücreti 3.5 milyon Euro

Lyon'un tecrübe kazanması için geçtiğimiz sezon Belçika ekibi OH Leuven'e kiraladığı Cenk Özkaçar menajerler tarafından Galatasaray 'a önerildi.

Lyon'un Cenk'i kiralamaya sıcak bakmadığı ve 21 yaşındaki stoper için 3.5 milyon Euro bonservis ücreti istediği belirtildi.

Cenk Özkaçar'ın OH Leuven performansı

Cenk Özkaçr geçen sezon OH Leuven'de 34 maçta forma giyip 2 de gol kaydetti.

Cenk'in Lyon ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. (Ajansspor)