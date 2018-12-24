Sakatlıklar ve PFDK cezaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Galatasaray'da genç oyuncu Celil Yüksel'in de süre alabileceği belirtiliyordu. Fatih Terim, sezon öncesi kampa da götürülen Celil Yüksel'i Kayserispor maçında 88. dakikada sahaya sürerek genç futbolcuya ilk defa şans vermişti. A Takımla idmanlara çıkan ve ara ara şans bulan genç yetenekin 2020 yılında bitecek olan sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı.

Celil Yüksel kimdir?

1 Ocak 1998 Samsun doğumlu olan Celil Yüksel, futbola başladığı Galatasaray'da A takıma kadar yükseldi. Ön liberoda forma giyen ve oyun stiliyle Emre Belözoğlu'na benzetilen Celil Yüksel, Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alıyor. 1.65 boyundaki Celil Yüksel'in Galatasaray ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. 2023 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Celil, bu sezon Süper Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda ise 168 dakika sahada kaldı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray altyapısından yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı. Galatasaray Futbol Akademisi’nden A Takımı’mıza yükselen oyuncularımızdan Celil Yüksel’in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe’nin kulübümüzle devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı. Genç aslanlarımıza Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz" denildi.