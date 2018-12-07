Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi. Çalışmanın, yenilenme koşusu ile sona erdiği aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tesislerde kampa girdi.

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